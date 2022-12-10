В Базарных Матаках начал работать новый кабинет маммографии

Центральная районная больница в Базарных Матаках получила новый маммограф, его установили в рентген-диагностическом кабинете. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Новый маммограф отечественного производства. Он позволит получать высококачественное рентгеновское изображение, которое необходимо для выявления новообразований и точной диагностики», — рассказали в пресс-службе министерства.

В смену планируют проводить более 20 исследований.

Современный аппарат поступил по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Пока кабинет работает в тестовом режиме, но в больнице обещают, что скоро он заработает в обычном порядке. После этого жительницы района смогут проходить качественное обследование по месту жительства.

В Минздраве напомнили, что регулярно проходить маммографию должны женщины старше 40 лет. Простая процедура позволит вовремя выявить любое изменение в тканях молочной железы и немедленно назначить лечение.