В Бавлинском районе водитель Volkswagen погиб, врезавшись в грузовик на встречке

Сегодня в Бавлинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, на 380-м километре автодороги Казань – Оренбург водитель автомобиля Volkswagen без цели обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

Фото: © ГИБДД Татарстана

В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте.