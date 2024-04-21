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Происшествия 21 апреля 2024 09:41

В Бавлинском районе водитель Volkswagen погиб, врезавшись в грузовик на встречке

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Сегодня в Бавлинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, на 380-м километре автодороги Казань – Оренбург водитель автомобиля Volkswagen без цели обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

Фото: © ГИБДД Татарстана

В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Фото: © ГИБДД Татарстана

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