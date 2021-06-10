Шайхразиев рекомендовал открыть классы родных языков в Бавлинском районе Татарстана

Город Бавлы с рабочей поездкой посетил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Гость изучил, как ведется деятельность по обучению и сохранению родных языков. Об этом сообщает «Бавлы-информ».

Вместе с гостем в район прибыли руководители и представители Аппарата Президента, Министерства образования и науки РТ, Минкультуры РТ, Общественной палаты, Ассамблеи народов Татарстана, Дома дружбы народов, активисты. В рамках круглого стола гости и глава Бавлинского района обсудили, как организовано обучение и воспитание детей на родном языке в селах.

По приезде Василь Шайхразиев в сопровождении главы Бавлинского района Рамиля Гатиятуллина отправился в школу села Кзыл-Яр, где обучается около 140 детей.

Директор образовательного учреждения Альбина Аминова показала гостям музей школы, библиотеку, классы. Шайхразиев оценил современные, оснащенные всем необходимым оборудованием кабинеты. В классе татарского языка и литературы он указал на необходимость дальнейшего улучшения и оснащения классов по изучению родных языков.

Далее гости посетили музей писателя Фаниса Яруллина, уроженца села Кзыл-Яр. Здесь Василю Шайхразиеву вручили книгу бавлинского автора.

Также гости побывали в Потапово-Тумбарлинской сельской школе. Здесь в чувашской деревне около пяти лет детей обучают татарскому языку. Василь Шайхразиев выразил надежду, что в каждой деревне родители будут обращаться в школу и выбирать свой родной язык.

«Считаю, в школах в обязательном порядке должно быть обучение на родном языке. Если дети другой народности помимо родного языка будут изучать еще и местный язык, это только приветствуется», — сказал он.

Также сегодня в Доме культуры села была подготовлена выставка национальных культурных центров района. После выставки состоялся круглый стол.

В Бавлинском районе Татарстана проживает более 20 национальностей. Шайхразиев отметил, что воспитание на родном языке необходимо начинать с семьи, родителей. Также спикер подчеркнул, что необходимо больше работать с родителями и открыть учебные классы.

«Без первого метра километров не будет. Нужно что-то делать, можно объединить и открыть классы родных языков», — подчеркнул Василь Шайхразиев.