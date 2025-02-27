В Бавлинском районе Татарстана поздравили с 95-летием труженика тыла

Фото: отдел ЗАГС Бавлинского района РТ

Сегодня, 27 февраля, в Кзыл-Ярском сельском поселении Бавлинского района Татарстана с 95-летним юбилеем поздравили труженика тыла Шамиля Тухватшиновича Давлетшина. Об этом рассказали в отделе ЗАГС Бавлинского района.

Фото: отдел ЗАГС Бавлинского района РТ

Этот день стал настоящим праздником для всех жителей села, которые собрались, чтобы отдать дань уважения и признательности тем, кто в годы войны своим самоотверженным трудом внес неоценимый вклад в Победу.

«Юбиляр, отмеченный государственными наградами за мужество и доблестный труд, является примером стойкости и отваги. Его жизненный путь – это история о том, как в самые трудные времена люди объединялись для достижения общей цели, демонстрировали огромную силу духа и преданность Родине», – заметили в отделе ЗАГС.

Фото: отдел ЗАГС Бавлинского района РТ

Ветеран труда имеет более 46 лет стажа, его трудовая деятельность оставила значительный след в жизни многих людей. Шамиль Тухватшинович вместе с женой Зинфирой Кашаповной воспитали пятерых детей. Сейчас юбиляр гордится 11 внуками и 19 правнуками, которые отдают дань уважения своим замечательным предкам.

В этот знаменательный день Шамиля Давлетшина поздравила глава Красногорского сельского поселения Эльвира Сафина. Она вручила ему поздравительную открытку от Президента Российской Федерации Владимира Путина и юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Фото: отдел ЗАГС Бавлинского района РТ

«Пусть мудрость и жизненный опыт уважаемого юбиляра продолжают вдохновлять нас на добрые дела! Мы гордимся тем, что в нашем районе живет такой выдающийся человек, всегда будем помнить его подвиг!» – заключили в районной администрации.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.