В Бавлинском районе Татарстана по предписанию экологов ликвидировали свалку

Большая несанкционированная свалка бытового мусора ликвидирована в Бавлинском районе Татарстана после вмешательства экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Бытовой мусор, древесина, стеклянные бутылки и отходы полиэтилена выявили несколько недель назад экологические инспекторы на территории Крым-Сарайского сельского поселения в Бавлинском районе. Площадь несанкционированной свалки составила 300 кв. метров, а объем – 50 кубометров. В адрес главы сельского поселения было выдано предостережение о необходимости устранения правонарушения», – сказано в сообщении.

В настоящее время исполкомом Крым-Сарайского сельского поселения территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свалку резиновых покрышек обнаружили эколюбители из Казани в ходе прогулок по Русско-Немецкой Швейцарии в минувшие выходные. Информация передана в Минэкологии РТ.