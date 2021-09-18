В Бавлинском районе РТ открылось обновленное за 2 млн рублей здание исполкома

В Бавлинском районе Татарстана после капитального ремонта открылось здание исполкома Крым-Сарайского сельского поселения. Объект был отремонтирован по республиканской программе «Капитальный ремонт административных зданий».

На ремонт здания из республиканского бюджета было выделено более 2 млн рублей. Кроме того, 765 тыс. рублей поступило из муниципального бюджета.

По информации издания «Бавлы-информ», капитальный ремонт здания начался ранней весной этого года. Перед строителями стояла задача сделать его современным, сохранив при этом первоначальный архитектурный облик.

Глава Крым-Сарайского сельского поселения Дамир Шакирзянов рассказал, что в здании первым делом была заменена кровля, потом строители приступили к внутренним работам.

«В ходе капитального ремонта оштукатурили и покрасили стены, сделали навесные потолки, полностью заменили инженерные коммуникации, освещение, систему отопления. Также установили новые окна и двери. Нам остаётся только завести сюда мебель и работать», — поделился Дамир Шакирзянов.

Реализация республиканской программы «Капитальный ремонт административных зданий» началась пять лет назад. «С начала программы в Бавлинском районе отремонтировано пять зданий исполкомов — по одному объекту каждый год», — уточнил ИА «Татар-информ» руководитель райисполкома Ильяс Гузаиров.