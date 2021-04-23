В Бавлинском районе РТ разработаны пять туристических маршрутов — исторический, экомаршрут со сплавом по реке Ик, этнографический маршрут, кулинарно-гастрономический и литературный маршруты. Кроме того, туристы смогут опробовать уникальный турпродукт — комбинированный маршрут. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала председатель Региональной ассоциации сельского туризма Зульфия Латипова.

По словам собеседника агентства, дорожные карты по маршрутам уже готовы, дорабатываться они будут вплоть до 2024 года. Апробировать их планируют в новом турсезоне-2021.

«К примеру, мы можем устроить тур по историческим местам и заповедникам и плюс к этому познакомить гостей с обычаями наших народностей, ведь наш район многонациональный. Также мы можем организовать сплав по реке, где помимо развлекательных моментов, расскажем и покажем уникальные природные объекты. Маршруты можно комбинировать между собой любым способом, в некоторых случаях подстраиваясь под интересы гостей», — отметила Зульфия Латипова.

Один из апробированных и популярных среди туристов маршрутов — сплав по реке Ик, который запускается с июня. Этнографический маршрут включает знакомство с удмуртским селом Покровский Урустамак и фольклорным ансамблем «Зеярдон», которые показывают свои национальные обычаи. Также туристы дегустируют удмуртскую национальную кухню, делают кукол-травниц на мастер-классе, а Пасху отмечают на горе Ай-Кай. Литературный маршрут связан с посещением музеев, а исторический включает посещение святых мест.

Гастрономический маршрут еще на стадии проработки, но в то же время туристов готов принять гостевой дом Гафуровых, где можно отведать еду из печи, в селе Исергапово угостят национальной татарской кухней и сырами, а в усадьбе «Поляна» туристам приготовят армянскую кухню, в том числе бохчу. Также отдельно туристы могут посмотреть экскурсию «Ночные Бавлы», посетить Салиховскую гору.

Несмотря на то, что в районе уже разработаны пять уникальных маршрутов, Бавлинский район готов принять лишь небольшие группы туристов. Зная о такой ситуации, глава района в будущем пообещал выделить экскурсионный автобус на 20-30 человек.

«Мы в начале пути, но в этом году уже готовы принять туристов небольшими группами, лучше, если это будет семья из 4-5 человек», — рассказала Зульфия Латипова.

Также планируется обучение гидов и экскурсоводов (на сегодняшний день таких кадров в муниципалитете нет), а также обучение индивидуальных предпринимателей по туристическому направлению.

По информации «Бавлы-информ», ранее в городе состоялась стратегическая сессия, на которой обсуждалось развитие сельского и экологического туризма на территории Бавлинского района. Член общественного совета при Государственном комитете по туризму Татарстана Оксана Артеменко отметила, что муниципалитету необходимо развивать сферу туризма, уровень готовности Бавлинского района составляет 8 баллов из 10.

Также спикер отметила, что в районе есть самобытные исторические объекты, «швейцарские» горы, вкусный сыр и мед, однако не хватает инфраструктуры и уникальной городской среды.

Автор фото: Альбина Абдуллина.