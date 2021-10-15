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Ру Тат
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15 октября 2021  12:49
Полина Шевчук

В Бавлинском районе поймали бутлегера, торговавшего фальсификатом под известными брендами

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Как удалось выяснить сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бавлинскому району, местный житель, не имея лицензии, занимался оптовыми продажами фальсифицированного алкоголя под различными торговыми марками, а также спиртосодержащей продукции. В дальнейшем он продавал это жителям Бавлинского района.

По данным агентства, у одного из придорожных кафе была проведена «контрольная закупка». Полицейские приобрели у бутлегера за 55 тыс. рублей 300 полуторалитровых бутылок с бесцветной жидкостью, на которых не было акцизов.

Всего было изъято порядка 450 литров фальсификата. Продавец задержан. Образцы спиртосодержащей жидкости отправлены на экспертизу.
 


 

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