В Бавлинском районе поймали бутлегера, торговавшего фальсификатом под известными брендами

Как удалось выяснить сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бавлинскому району, местный житель, не имея лицензии, занимался оптовыми продажами фальсифицированного алкоголя под различными торговыми марками, а также спиртосодержащей продукции. В дальнейшем он продавал это жителям Бавлинского района.

По данным агентства, у одного из придорожных кафе была проведена «контрольная закупка». Полицейские приобрели у бутлегера за 55 тыс. рублей 300 полуторалитровых бутылок с бесцветной жидкостью, на которых не было акцизов.

Всего было изъято порядка 450 литров фальсификата. Продавец задержан. Образцы спиртосодержащей жидкости отправлены на экспертизу.





