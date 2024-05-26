В Бавлинском районе перевернулась легковушка, водитель погиб

Сегодня в Бавлинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным ведомства, 36-летний водитель Niva Chevrolet не выбрал безопасную скорость и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.