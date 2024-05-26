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Происшествия 26 мая 2024 21:37

В Бавлинском районе перевернулась легковушка, водитель погиб

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Сегодня в Бавлинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным ведомства, 36-летний водитель Niva Chevrolet не выбрал безопасную скорость и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: © ГИБДД Татарстана

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