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В Бавлинском районе перевернулась легковушка, водитель погиб
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Сегодня в Бавлинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным ведомства, 36-летний водитель Niva Chevrolet не выбрал безопасную скорость и совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.
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