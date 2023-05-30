В Бавлинском районе на гастрофестивале выбрали самую вкусную окрошку

В селе Крым-Сарай Бавлинского района РТ прошел гастрофестиваль, в ходе которого участники нескольких команд состязались в приготовлении популярного сезонного блюда из кваса.

В прошлом году любители квасного яства собирались на подобное мероприятие в Бавлах, где в этот день отмечалось 25-летие города. А нынешнее состязание вышло за пределы района.

«Мы пригласили артистов из других районов, чтобы показать им гостеприимство наших жителей и, конечно же, разнообразить музыкальную программу фестиваля. Можно сказать, что наш районный фестиваль больше получился уже межрегиональным, сколько участников приехало к нам в гости. Так что сегодня будет не только жарко, но и очень вкусно и интересно!» — говорит директор русского НКЦ Евгения Мигачёва.

В ходе праздника гостям было предложено угоститься домашним квасом, приготовленный по различным рецептам — настоянном не только на традиционной закваске, но и на свекле, ягодах, ревене.

Участники и гости танцевали, водили хороводы и обменивались любимыми рецептами знакомого с детства блюда: с горчицей, на кефире, с куриным бульоном и даже с ягодами, заправленным персиковым соком.

На площадке перед сельским Домом культуры была организована выставка-продажа изделий прикладного искусства мастеров Бавлинского и Бугульминского районов.

«В Крым-Сарай я приехал с мамой и бабушкой. Сам я окрошку очень люблю, дома мы готовим её на покупном квасе. Хочу попробовать на фестивале и другие варианты, может, мама будет тоже иногда делать её по-другому», — говорит гость фестиваля Егор Бельский.

Победителей конкурса определял специальный совет жюри: ими была выбрана «Самая изысканная», «Современная», «Удивительная» и «Народная окрошка».

Материал подготовлен при участии Марии Кандауровой