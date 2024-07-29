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Происшествия 29 июля 2024 10:30

В Бавлинском районе «Гранта» вылетела в кювет на повороте, пассажирка госпитализирована

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Один человек пострадал в ДТП возле села Исергапово в Бавлинском районе. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» с номерами 43-го региона не вписался в поворот, в результате машина вылетела с дороги в кювет.

На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли пассажирку в больницу. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

Фото: © Очевидцы

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