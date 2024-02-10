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В Бавлинском районе дикая косуля забежала на спортплощадку
В село Исергапово Бавлинского района Татарстана заглянула косуля. Лесного жителя заметили на спортивной площадке рядом с местной школой. О том, что в деревне появилось дикое животное, руководителю районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Азату Миназову сообщили в МЧС.
За животным в оперативном порядке приехали представители районного отдела госкомитета.
«Мне сказали, что на территорию села забежала косуля, она бьётся, не может выйти. Мы сразу же выехали на место. С помощью жителей села она была поймана», — рассказал Азат Миназов.
Косулю осмотрели и оказали ей небольшую медицинскую помощь.
«Серьёзных повреждений или укусов на теле животного мы не обнаружили. Это самец. Очень спокойный, что большая редкость для косуль, потому что они обычно прыгают», — делится специалист.
Животное покормили и отпустили на расстоянии 200 метров от лесной полосы. Однако оно долго не убегало – ему потребовалось время на отдых.
Специалистам предстоит выяснять, с какой стороны косуля пришла в село и что побудило лесного гостя забежать на территорию населённого пункта.
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.
Фото: Бавлинский районный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам.
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