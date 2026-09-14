В Бавлинском районе 23 жителям вручили свидетельства Доски почета Татарстана

Фотография предоставлена Индирой Сафиуллиной

На центральной площади Бавлов состоялся Фестиваль труда и доблести. Событие было организовано в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Свидетельства о занесении на Электронную доску почета РТ получили 23 жителя Бавлинского района республики.

Мероприятие было посвящено труду, воинской и трудовой доблести, людям, которые обеспечивают стабильность района, республики и страны. В фестивале приняли участие глава Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров, депутат Государственного Совета РТ Рягат Хусаинов, депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев, глава Азнакаевского района РТ Марсель Шайдуллин.

«Мы собрались на нашем общем празднике, на Фестивале труда и доблести. Хочу сказать: за эти пять лет Бавлинский район сделал хороший прорыв, сделано очень много. Жители района сами участвуют в этом процессе. Хочу отметить все отрасли. В этом году наши нефтяники празднуют 80-летие бавлинской нефти. Особенно ясно: в основе всех наших достижений – человек труда. Именно вы – рабочие, врачи, учителя, механизаторы, строители, инженеры, предприниматели – создаете всё, чем мы живем: строите дома, растите хлеб, лечите, учите, защищаете. Особые слова благодарности участникам специальной военной операции и ветеранам, почетным гостям нашего праздника», – заявил Ильяс Гузаиров.

Глава муниципалитета выразил благодарность руководству республики и страны в связи с сегодняшним открытием объектов после капитального ремонта по государственным программам. Речь идет о сельском Доме культуры в поселке Новозареченске и административном здании в селе Покровский Урустамак.

Вручение именных свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан 23 жителям Бавлинского района стало самым волнующим моментом праздника. Эти люди своим трудом, наставничеством и активной общественной работой заслужили общественное признание.

Среди занесенных на Электронную доску почета много работников образования. Вошла в число награжденных и учительница татарского языка и литературы школы №1 Лениза Гараева.

«За такой масштабный проект и фестиваль я благодарна Раису республики и руководству нашего района. Такой фестиваль мотивирует работать дальше с энтузиазмом», – поделилась впечатлениями педагог.

Другой награжденный, Станислав Метальников, долгие годы работает заместителем директора Бавлинского мукомольного комбината.

«Сегодня, в такой торжественный день, мы приглашены на мероприятие, нам очень приятно. Республика сегодня дает все шансы для развития бизнеса, для развития производства. И мы всё делаем на благо района, республики», – заверил он.

Гостей фестиваля порадовала насыщенная концертная программа, а на территории площади развернулась выставка с изделиями бавлинских умельцев. Также были организованы мастер-классы на любой вкус и возраст.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.

Фотографии предоставлены Индирой Сафиуллиной.