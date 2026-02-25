В Бавлинской ЦРБ по нацпроекту начали капитальный ремонт

В Бавлинской ЦРБ начался капитальный ремонт. Работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Отделения терапии №1 и №2 временно размещены на втором этаже главного корпуса больницы. Вход для пациентов осуществляется через приемное отделение.

В ходе капремонта женская консультация будет обновлена. Для физиотерапии сделают отдельный вход и создадут комфортные условия для восстановления. Откроется отдельное амбулаторно-диагностическое подразделение, где диагностику проведут быстро и удобно, собрав все нужное в одном месте.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».