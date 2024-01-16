В Бавлах жена бойца СВО организовала кружок по изготовлению окопных свечей

Фото: Айгуль Идиятуллина

В Доме культуры имени Мусы Джалиля города Бавлы собрались волонтеры, чтобы изготовить окопные свечи для бойцов спецоперации. Эту работу организовала супруга одного из бавлинцев, который сейчас находится на передовой.

Председатель ТОС «Внуково» Марина Петрова на это благое дело привлекла своих соседей — помогать ей пришли мамы с детьми. Женщина рассказывает, что о такой помощи её попросил супруг.

«Ребятам в окопах холодно, мёрзнут, поэтому эти свечи им там очень нужны, — говорит Марина. — Мы с соседями живём очень дружно, все они с удовольствием отозвались и решили помочь».

Помогать маме пришёл и 8-летний Артём. Мальчик очень скучает по папе. «Когда занимаюсь делами, я забываю ненадолго про него. А так всегда скучаю. Рисую и отправляю ему разные рисунки» — признаётся он.

Процесс создания простой — на изготовление одной свечи, состоящей из жестяной банки, картона и парафина, уходит примерно полчаса.

«Все вместе собрали жестяные банки, картон, купили парафин. Делаем свечи впервые, надеемся, все хорошо справимся», — делится Марина.

У свечи большая теплоотдача, она бездымная, поэтому место дислокации противнику не выдает. Всего одна свеча может помочь согреться, подогреть сухпаек или же высушить обувь. Она горит от четырех до восьми часов.

«Бойцам нужна наша поддержка и помощь. Думаю, что тепло и весточка из дома их порадует, любовь, вложенная в эти свечи, согреет их», — говорит одна из активисток Марина Ревина.

Всего за три-четыре часа мамы и их дети изготовили 50 окопных свечей. При этом блиндажные свечи лишь малая часть того, что собирают бавлинцы для помощи бойцам. Вскоре в зону СВО отправится очередная партия гуманитарной помощи. В прошлом году из Бавлинского района было отправлено 225 тонн гумпомощи.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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