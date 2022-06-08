В Бавлах впервые пройдет фестиваль для любителей автокемпинга ARBA-Fest

С 9 по 12 июня в Бавлах впервые состоится фестиваль ARBA-Fest 2022. Сюда съедутся любители автокемпинга из разных регионов России, сообщает «Бавлы-информ».

Для гостей организуют поездку по туристическим местам города и района, также состоится концертная программа с участием местных артистов. Кроме того, у них появится возможность принять участие в национальном празднике Сабантуй.

Участники туристического фестиваля разместятся на территории современного кемпинга «Бавлы».