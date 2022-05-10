В Бавлах в честь Дня Победы состоялись легкоатлетический забег и турнир по футболу

Жители Бавлов отметили День Победы эстафетой и турниром по футболу. Так, в легкоатлетическом забеге приняли участие школьники, работники предприятий и организаций города, передает «Бавлы-информ».

Эстафету провели в центральной части города — в парке. Среди учащихся одержали победу ученики школы № 7, во взрослой категории победителем стала спортшкола № 1. НГДУ «Бавлынефть» заняла второе место, а участники из организации «Алойл» замкнули тройку.

В северо-восточной части Бавлов прошел турнир по футболу. Семь городских команд в течение пяти часов бились за звание лучшей. В итоге «Комфорт» завоевала кубок победителя, команда «Алойл» оказалась на втором месте, а «Атлетико» удостоилась третьего места.