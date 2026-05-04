В Бавлах в центре реабилитации «Березка» плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В центре реабилитации инвалидов «Березка» в Бавлах проходят патриотические акции по плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции. К работе подключились не только сотрудники учреждения, но и отдыхающие, проходящие реабилитацию по путевкам.

За общим делом здесь звучат песни – под «Катюшу» участники аккуратно вплетают ленты в основу сетей, понимая, насколько важна их работа для бойцов на передовой. Инициаторами проекта выступили заведующая отделением Раиля Арсланова и заместитель директора Альбина Хамитова. Идею поддержала директор центра Ландыш Гарифуллина, после чего учреждение обратилось в волонтерский штаб «Мы вместе».

Добровольцы штаба помогли организовать процесс: привезли стойку для плетения, основу, материал спанбонд, нарезанный на заготовки, и провели мастер-класс. После этого работа в центре пошла на постоянной основе.

«Отдыхающие даже спрашивают, почему не начали раньше. Работают с большим желанием, с душой. Мы создали все условия, установили дополнительное освещение», – рассказала Ландыш Гарифуллина.

Сегодня в «Березке» проходят реабилитацию более 90 человек из разных районов Татарстана. Среди них – волонтер из Зеленодольска Люция Садреева, которая и у себя дома с начала СВО активно помогает фронту.

«Это важная работа. Здесь много людей, которые уже помогают. Главное – не оставаться в стороне, чтобы бойцам было легче», – отметила она.

Самой старшей участнице инициативы 92 года. Жительница Бавлов Гульсина Садыкова давно занимается волонтерством – вязала носки, тапочки, отправляла бойцам необходимые вещи. К плетению сетей она подключилась сразу.

«Ничего сложного нет. Руки привычные. А самое главное – это нужно нашим ребятам», – говорит она.

Маскировочные сети используются на передовой ежедневно и помогают скрывать позиции военнослужащих от противника. Из-за высокой потребности их плетение не останавливается. На изготовление одной сети уходит от одного до трех дней.

К работе подключаются и семьи. Так, Равиля Кавыева из Тукаевского района проходит реабилитацию вместе с сыном и тоже участвует в плетении.

«Пусть эти сети спасают наших ребят. Каждый старается помочь, кто чем может», – говорит она.

В центре отмечают, что поддержка бойцов ведется с начала специальной военной операции. Коллектив уже отправлял постельные принадлежности, одежду, продукты, окопные свечи, помогал с заготовкой гуманитарных наборов.

«Любая помощь важна. Каждый, кто участвует, вносит свой вклад в общее дело и, по сути, помогает спасти чью-то жизнь», – подчеркнула директор центра.

Работа по плетению маскировочных сетей в «Березке» будет продолжена. Здесь уверены: общая цель объединяет людей и становится важной частью поддержки тех, кто находится на передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.