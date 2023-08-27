В Бавлах установили рекорд России, приготовив самую большую карту района из баурсака

Фото: Индира Сайфуллина

В Бавлах приготовили самый большой баурсак в форме карты района, где обозначены все населенные пункты, и попали в книгу рекордов России. Баурсак готовили восемь мастериц-кондитеров из разных сел района.

Рекорд бавлинцев зафиксировал представитель Книги рекордов России. Сладкая карта составила более 73 сантиметров в длину, 2 метра 68 сантиметров в ширину и 10 сантиметров в высоту.

Фото: Индира Сайфуллина

В эти выходные горожане отпраздновали три события — масштабно отметили праздник, посвященный Дню Республики Татарстан, Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города Бавлы.

События развернулись на центральной площади города. Гостей ждали интерактивные площадки, мастер-классы, выставки, конкурсы, базар ремесленников и праздничный концерт. На другой площадке работала гастрономическая зона под лозунгом «Мы разные, но мы вместе». Здесь можно было увидеть и попробовать блюда разных национальностей, которые дружно живут в Бавлинском районе.

Фото: Индира Сайфуллина

Самой многолюдной площадкой стала «Идем на рекорд России». У каждой из мастериц, готовившей гигантский баурсак, был свой рецепт, своя технология.

«Я очень люблю готовить. Баурсак и чак-чак начала готовить недавно. Несмотря на то что у меня не такой уж богатый опыт, получается неплохо, — говорит Разифа Хакимова из села Исергапово. — Могу поделиться рецептом. Для того чтобы готовить баурсак, беру десять яиц, взбиваю миксером, в него добавляю пару столовых ложек подсолнечного масла, щепотку пищевой соды и соли. Больше ничего не нужно. Готовлю на не очень горячем масле».

Фото: Индира Сайфуллина