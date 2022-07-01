В Бавлах состоялась закладка капсулы с землей из Брестской крепости

Сегодня, в День ветеранов боевых действий, в Бавлах у мемориала пограничников заложили капсулу с землей из Брестской крепости, которую привезли четыре ветерана-пограничника из города Октябрьский. Об этом сообщает «Бавлы-информ».

Ветеран пограничных войск Борис Примак рассказал, что идея привезти землю из Брестской крепости возникла 9 Мая, когда они участвовали в параде Победы в Беларуси. Тогда в параде приняли участие около 50 тыс. человек.

«Мы взяли землю на девятой заставе, которая первой приняла бой 22 июня. Там сейчас остались только руины. Наши чувства, когда мы набирали землю, не передать словами. Там земля пропитана кровью, она на самом деле красного цвета», — отметил ветеран.

Церемония прошла при участии пограничников, ветеранов боевых действий, участников движения «Юнармия». Перед возложением капсулы участники митинга почтили память павших бойцов.

«Капсула, заложенная около памятника, это напоминание всем, особенно нашему молодому поколению, о мужестве наших защитников, пограничников, бойцов Красной армии», — заявил военком города Бавлы, Бавлинского и Ютазинского районов Ильшат Халитов.

В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу пограничников.