Глава Бавлинского района встретился с участниками спецоперации, приехавшими в отпуск

Сегодня глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров встретился с военными, которые приехали в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Он обсудил с ребятами вопросы полевого быта, меры поддержки их семей и ответил на личные вопросы военных.

Фото Айгуль Идиятуллиной

Ильяс Гузаиров поблагодарил бойцов за исполнение воинского долга, отметив, что всего в зоне проведения спецоперации находятся более 160 жителей района.

«Ребята служат в различных полках, в различных частях. Всех объединяет одно – они с честью и достоинством выполняют свои воинские обязанности, защищаю Родину и нас. Многие ребята приезжают с орденами, медалями, причем многие уже неоднократно награждены. К примеру, один наш земляк имеет две медали, два ордена», – отметил присутствующий на встрече с бойцами, военный комиссар города Бавлы, Бавлинского и Ютазинского районов РТ Ильшат Халитов.

Военные рассказали главе о своей службе, боевых буднях и о том, как проходит их отпуск. Они подчеркнули важность гуманитарной помощи из родного района, и призвали более тщательно подписывать именные посылки военным.

«Когда отправляете именные посылки, просьба подписывать их. Желательно указать полную информацию – полк, позывной, так как всё складывается вместе», – пояснил один из бойцов.

Фото Айгуль Идиятуллиной

Участники спецоперации признались, что скучают по родным краям, и были рады увидеть родственников и близких. Так, военнослужащий с позывным «Рембо» рассказал, что был мобилизован 22 октября прошлого года, и с того времени успел сильно соскучиться по своей семье.

«Дома встретили очень тепло, все соскучились, и я скучал по маме, родным. Отпуск проходит хорошо, возвращаюсь в зону спецоперации после 20 августа. Мы всем обеспечены, гуманитарная помощь до нас доходит, чувство такое, что о нас не забыли, о нас помнят», – делится военнослужащий.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной