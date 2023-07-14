Глава Бавлинского района встретился с участниками СВО

Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров встретился с участниками спецоперации, прибывшими в отпуск. Встреча прошла за чаепитием, в теплой домашней атмосфере.

Фото Индиры Сайфуллиной

По словам военных, недостатка в еде на фронте не было и нет. Есть проблемы с водой, так как днем очень жарко. Кроме того, признаются они, им не хватает домашней кухни.

«Треугольники у нас очень вкусные! Таких нигде нет», – говорит мобилизованный бавлинец. Поэтому когда приходят гостинцы из дома, они нарасхват.

Один из участников встречи поделился историей о том, как приручил брошенного пса, с которым делился консервами, сидя в окопах.

«Приехать домой было волнительно. Уехать самому не трудно – трудно тем, кто провожает. Особенно близкие переживают за нас», – говорят военнослужащие.

Мужчины отметили, что зарплата и все выплаты приходят своевременно. Ощущение поддержки со стороны района и близких придает им сил.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной