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Глава Бавлинского района встретился с участниками СВО
Глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров встретился с участниками спецоперации, прибывшими в отпуск. Встреча прошла за чаепитием, в теплой домашней атмосфере.
По словам военных, недостатка в еде на фронте не было и нет. Есть проблемы с водой, так как днем очень жарко. Кроме того, признаются они, им не хватает домашней кухни.
«Треугольники у нас очень вкусные! Таких нигде нет», – говорит мобилизованный бавлинец. Поэтому когда приходят гостинцы из дома, они нарасхват.
Один из участников встречи поделился историей о том, как приручил брошенного пса, с которым делился консервами, сидя в окопах.
«Приехать домой было волнительно. Уехать самому не трудно – трудно тем, кто провожает. Особенно близкие переживают за нас», – говорят военнослужащие.
Мужчины отметили, что зарплата и все выплаты приходят своевременно. Ощущение поддержки со стороны района и близких придает им сил.
Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной
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