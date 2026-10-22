В Бавлах школьники и ветераны собрали посылки для бойцов СВО

Участники работали на трех площадках: расфасовывали сладости в небольшие пакеты, солили капусту и писали письма со словами поддержки. Как рассказала заведующая библиотекой Яна Махмутова, подобную гуманитарную акцию здесь проводят уже в третий раз. Подготовленные посылки передают бойцам через администрацию города и района.

«С начала специальной военной операции желание всех жителей – сплотиться в единое целое и победить. Мы рады, что вносим хотя бы капельку вклада и приближаем победу вместе», – отметила Махмутова.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Школьник Ансель Шакиров рассказал, что письма для военнослужащих пишет не впервые. По его словам, он хочет, чтобы послания согревали бойцов в трудные минуты.

«Желаю, чтобы бойцы все вернулись с победой, живыми и невредимыми к своим родным и близким. Хочу, чтобы быстрее эта война закончилась», – поделился он.

Участница клуба «Здравушка» Танзиля Шакирзянова отметила, что домашняя еда передает бойцам частичку тепла и заботы.

«Конечно, это уже небольшая помощь, но все же это домашняя еда, которая передает душевное тепло», – сказала она.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Ветеран нефтяной отрасли Марсельеза Фатхуллина добавила, что участники клуба с уважением относятся к военнослужащим, которые находятся вдали от дома и защищают Родину.

«Мы – мамы, бабушки, конечно же, ждем победы. Единственное наше желание – чтобы мир был на земле», – подчеркнула она.

https://www.tatar-inform.ru/news/v-bavlax-skolniki-i-veterany-sobrali-posylki-dlya-boicov-svo-6046308