В Бавлах родился первый в 2022 году ребенок

3 января в Бавлах появился на свет первый в 2022 году ребенок, им стала девочка. Об этом в своем Instagram сообщил глава администрации Бавлинского района Ильяс Гузаиров

«Сегодня в 16.05 в Бавлах родился первый житель 2022 года», — написал он.

Вторая дочка появилась на свет в семье Зиннуровых

«Я от души поздравляю Алию Салаватовну и Марата Мударисовича с рождением дочери! Будьте счастливы и, конечно же, здоровы!» — пожелал глава администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в первый день 2022 года в Татарстане родилось 39 детей.