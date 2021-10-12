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Ру Тат
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12 октября 2021  11:31
Полина Шевчук

В Бавлах рабочего травмировало оторвавшимся от крана крюком

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В Бавлах рабочего травмировало оторвавшимся от крана крюком

Предварительно было установлено, что в Бавлах на территорию одного из предприятий привезли списанный каток, который нужно было распилить на части. Водитель погрузчика попросил одного из рабочих приподнять каток, чтобы достать оттуда провода.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, технику закрепили крюком крана, который, по данным следствия, должны были утилизировать, и стали поднимать. В какой-то момент произошел обрыв троса и крюк упал на 47-летнего мужчину.

 

Фото: © СУ СК России по РТ

Пострадавшего забрали в больницу с травматическим шоком, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами ребер и ног.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

 

#следком рт #травма рабочего
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