На автотуристический фестиваль «АРБА-Fest» в Бавлы приедут 200 человек со всей России

В течение четырех дней с 8 по 11 июня в Бавлах пройдет Всероссийский автотуристический фестиваль «АРБА-Fest», объединяющий всех неравнодушных к путешествиям и караванингу. Сегодня сюда приехали первые участники.

Встреча более 50 экипажей из Астрахани, Омска, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Перми, Тольятти проходит на организованном кемпинге рядом с майданом Сабантуя.

Первыми приехали супруги Александр и Екатерина Большаковы из Екатеринбурга. Участниками фестиваля они становятся второй год подряд — в 2022-м они уехали только с положительными эмоциями.

«Нам понравилось буквально все, организация, гостеприимство, природа, поэтому уехали с мыслями, что приедем обязательно и во второй раз», — признается Екатерина.

Супруги путешествуют около десяти лет, специально для этого приобрели автоприцеп.

«Мы побывали в Дагестане, Крыму, в Башкортостане. Прицеп комфортный, в нем есть почти все — кухонный уголок, плита, холодильник», — делится Екатерина.

Сергей приехал с дочкой и супругой из Тольятти. Для них это всего второй выезд на такого рода автотуристические фестивали.

«Для нас очень интересно посмотреть, познакомиться с новыми людьми, чтобы потом куда-то, может, ехать вместе отдыхать вот так, поэтому от фестиваля ожидаем многого», — поделился глава семьи.

Для автотуристов подготовлена насыщенная и интересная программа. Завтра их ждет яркое открытие фестиваля на майдане, также экскурсии, ярмарки, дегустация национальных блюд, полет на воздушном шаре, Сабантуй.

По словам организаторов, в этом году на фестиваль должны приехать около 200 человек.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.