В Бавлах прошло досрочное голосование на выборах Президента Узбекистана

Для 45 граждан Узбекистана, проживающих в Бавлинском районе Татарстана, районный Дом культуры стал местом голосования — здесь проходят досрочные выборы Президента этой страны, пишет «Бавлы-информ».

Узбекистанцы из Бавлов, Крым-Сарая, Александровки, Татарской Тумбарлы и Исергапова пришли в районный ДК для выполнения своего гражданского долга.

«Для нас выборы — это праздник. Спасибо Татарстану за предоставленную нам возможность. Мы здесь хорошо зарабатываем. Будем голосовать за своего Президента. Хоть и находимся вдали от родины, для нас есть такая возможность», — сказал 32-летний Абдурахмон Кузибаев. Он родом из Наманганской области Узбекистана, проживает в Бавлах три года. В дальнейшем хочет перевезти и свою семью.

За ходом голосования наблюдал Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев. Он отметил, что выездные комиссии для проведения досрочных выборов работают с 14 октября.

«В Бавлах наши граждане голосуют активно. Мы благодарны руководству города за оказанное содействие в проведении данного мероприятия», — сказал дипломат.