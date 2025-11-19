В Бавлах прошли соревнования на СМОГУкарах

Фото: пресс-служба проекта «Центр реабилитации на колесах едет к тебе»

18 ноября в городе Бавлы состоялось масштабное мероприятие для участников проекта «Центр реабилитации на колесах едет к тебе». Соревнования на СМОГУкарах — авторских тренажерах — собрали около 100 участников из девяти поселений Республик Татарстан и Башкортостан.

По словам главы Бавлинского муниципального района Ильяса Гузаирова, присутствовавшего на церемонии открытия, турнир с каждым годом привлекает все большее количество участников. «Проведение таких соревнований вносит неоценимый вклад в реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и объединяет их», - считает он.

Заезды на СМОГУкарах прошли как командная эстафета между населенными пунктами. Водители соревновались в скорости и мастерстве преодоления препятствий. Отмечается, что в этот день выиграли абсолютно все участники, поскольку каждый из них укрепил свое здоровье за счет двигательной активности.

Мероприятие прошло в рамках реализации государственной программы «Спорт России». Помощь в организации и проведении соревнований оказали тренеры отдела спорта Бавлинского района и волонтеры благотворительного фонда «БлагоДарение».