В Бавлах открылась выставка кукол ручной работы

В первый день лета в Бавлинском краеведческом музее открылась выставка «Кукла в национальном костюме». Она приурочена к объявленному в Татарстане Году национальных культур и традиций.

На церемонии открытия выставки подвели итоги творческого конкурса на лучший кукольный экспонат, стартовавшего в феврале этого года. Участие в нем принимали юные бавлинцы и их родители.

Фото: Марии Кандауровой

Все работы участников собраны в одном зале на первом этаже музея. Разглядывая экспозицию, можно убедиться, что создатели кукол от души постарались, вложив в свои работы много труда, фантазии и времени. Среди экспонатов – выполненные в разных техниках куклы-обереги, куклы в национальных костюмах народов, проживающих в Бавлинском районе, элементы одежды которых вручную расшитые пайетками и бисером. Здесь можно увидеть даже целые композиции со сценами чаепития или, например, хоровода.

«Этим конкурсом мы хотели показать, что можно сделать куклу своими руками. Ведь множество игрушек, сейчас продающиеся в магазинах, не содержат того тепла, которое мы можем почувствовать от сделанных вручную. Во время создания конкурсных работ шел еще и образовательный процесс. Так, маленькие бавлинцы узнали много нового о родном крае, о культуре, традициях», – говорит методист районного отдела образования Ольга Сахипгареева.

«Идею принять участие в конкурсе поддержал весь коллектив детского сада, наши воспитанники и родители. Все вместе подумали и решили, в какой номинации мы будем участвовать, каких кукол и как будем делать. Мы подготовили несколько работ, и вот получили диплом в номинации «Традиции и современность». А начиналась наша работа с беседы с детьми о народах, проживающих в Татарстане, и их традициях. Играли с ребятами в народные игры, им это нравилось. Вообще очень приятно участвовать в таких добрых, светлых конкурсах», – поделилась участник конкурса, сотрудник детского сада Ильсияр Салимзянова.

Выставка продлится до конца июня.

Материал подготовлен при участии Марии Кандауровой