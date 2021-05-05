В Бавлах откроется первая персональная выставка картин Светланы Новичковой

В краеведческом музее города Бавлы 15 мая состоится открытие первой персональной выставки картин художницы Светланы Новичковой под названием «Вернисаж моей души».

Светлана Новичкова увлекается рисованием со школьных лет, основные азы и навыки написания картин Светлана получила в Бавлинской детской школе искусств.

При написании работ излюбленными материалами художницы являются масло и пастель. «Вдохновение дарит полет души, я растворяюсь на холсте, вся моя суть перетекает с кисточки на холст. Прежде чем приступить к работе, я долго вынашиваю сюжет в голове, когда все детали рисунка собираются в единое целое, после этого переношу фантазии, родившиеся в голове, на холст», — поделилась с ИА «Татар-информ» художница.

В экспозиции будет представлено 52 работы, сорок из которых принадлежат перу Светланы Новичковой, остальные — ее воспитанницам Агаты Сергеевой и Азалии Ахмадуллиной.

По словам художницы, в первый день выставки запланирована творческая программа с выступлением артистов дома культуры и школы искусств города Бавлы.

«Это моя первая выставка в Бавлах, но уже в этом году планирую принять участие в испанской выставке „Усы Дали“. Выставка будет проходить в Испании с онлайн трансляцией», — рассказала о планах художница.

По информации «Бавлы-информ», выставка будет проходить с 15 мая до 30 июня 2021 года, вход для всех бесплатный. Открытие запланировано на шесть часов вечера.

Автор фото: Азалия Абзалдинова.