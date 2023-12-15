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В Бавлах определены места для запуска пиротехники в новогодние праздники
В Бавлах определены четыре официальные площадки для запуска фейерверков и другой пиротехники в новогодние праздники. Это центральный парк «Нефтьче», перекресток улиц Мира и Первомайская, парк Влюблённых в северо-западной части города и ипподром по улице Салиха Сайдашева.
Все площадки соответствуют всем требованиям и нормам пожарной безопасности. В настоящее время сотрудники пожарной службы обследуют площадки для запуска фейерверков. А совсем скоро начнутся рейды по местам продажи пиротехники.
«При приобретении пиротехничеких изделий нужно обращать внимание на сертификат, а также должна быть инструкция по применению, адреса или телефоны производителя. А цельность самого изделия гарантирует качество и безопасность», — разъяснил старший дознаватель межрайонного отдела НД и ПР по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам — государственный инспектор по пожарному надзору Руслан Гайнетдинов.
По словам специалиста, при сильном ветре запрещается запускать фейерверк. При запуске пиротехнических изделий зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30 — 50 метров.
Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно реагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
Следует отметить, если пиротехника будет использоваться в неположенном месте, то нарушителей привлекут к административной ответственности.
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной
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