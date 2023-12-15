В Бавлах определены места для запуска пиротехники в новогодние праздники

Фото: Айгуль Идиятуллина

В Бавлах определены четыре официальные площадки для запуска фейерверков и другой пиротехники в новогодние праздники. Это центральный парк «Нефтьче», перекресток улиц Мира и Первомайская, парк Влюблённых в северо-западной части города и ипподром по улице Салиха Сайдашева.

Все площадки соответствуют всем требованиям и нормам пожарной безопасности. В настоящее время сотрудники пожарной службы обследуют площадки для запуска фейерверков. А совсем скоро начнутся рейды по местам продажи пиротехники.

«При приобретении пиротехничеких изделий нужно обращать внимание на сертификат, а также должна быть инструкция по применению, адреса или телефоны производителя. А цельность самого изделия гарантирует качество и безопасность», — разъяснил старший дознаватель межрайонного отдела НД и ПР по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам — государственный инспектор по пожарному надзору Руслан Гайнетдинов.

Фото: Айгуль Идиятуллина

По словам специалиста, при сильном ветре запрещается запускать фейерверк. При запуске пиротехнических изделий зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30 — 50 метров.

Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно реагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Фото: Айгуль Идиятуллина

Следует отметить, если пиротехника будет использоваться в неположенном месте, то нарушителей привлекут к административной ответственности.