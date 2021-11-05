В Бавлах откроется первое в городе детское кафе

В Бавлах началось строительство первого в городе детского кафе. Планируется, что объект появится в ближайшие месяцы. Детское кафе расположится на территории Парка Победы и Трудовой славы, напротив жилого дома по улице Пионерская, 7, недалеко от спорткомплекса «Нефтьче».

«Строительство ведется благодаря частным инвестициям», — поделился с агентством заместитель руководителя исполкома Эмиль Галимов.

По информации «Бавлы-информ», строительство идет очень активно, несколько недель назад рабочие залили фундамент, сейчас возводят стены. По словам инвестора, в рамках строительства будет освоено 6 млн рублей.

Взрослые и юные горожане с нетерпением ждут открытия кафе. «У нас есть детский клуб развлекательный, там тоже открыто миникафе для детей. Но такое отдельное кафе — первое», — рассказала жительница города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что третья очередь реконструкции Парка Победы и Трудовой славы в Бавлах близится к завершению.