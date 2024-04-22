В Бавлах мужчина выслушал приговор за долг по алиментам в 1,2 млн рублей

В Бавлах суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Его признали вновным в неуплате более 1,2 млн алиментов, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Установлено, что с июля 2023 года по январь 2024 года мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Долг по алиментам превысил 90 тыс. рублей, а общая задолженность составила более 1,2 млн рублей. Свою вину мужчина признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно.