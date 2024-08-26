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Происшествия 26 августа 2024 11:56

В Бавлах мужчина с травматом нагрянул в продуктовый магазин и сбежал с пачкой сигарет

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В Бавлах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В один из дней мужчина пришел в продуктовый магазин на улице Первомайской и начал раскидывать товары, разбивать витрины, а затем вытащил из кармана одежды предмет, похожий на пистолет, и потребовал, чтобы продавец отдала нужные ему товары без оплаты.

Когда сотрудница магазина не отреагировала на его требования, бавлинец схватил с прилавка пачку сигарет, упаковку сметаны и выбежал из магазина.

Мужчину поймали на соседней улице. При виде патрульной машины он выбросил на землю пистолет и похищенный товар. Позже выяснилось, что пистолет был пневматическим, а мужчина уже был ранее судим.

#разбой #росгвардия #Бавлы
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