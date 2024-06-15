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В Бавлах контракт на военную службу подписали 34 человека
В городе Бавлы и в Бавлинском районе идёт активная работа с гражданами, желающими идти на контрактную службу. С начала 2024 года контракты подписали 34 человек, а с начала спецоперации на военную службу по контракту с этого района РТ отправились 109 человек.
«Мы проводим работу по привлечению контрактников не только в своём районе, но и из других районов. У нас есть специальные листовки, которые мы изготовили, где размещена вся необходимая информация. На сегодняшний день пять человек из других районов у нас заключили контракт в Бавлинском районе», — рассказала руководитель райисполкома по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина.
По словам чиновницы, семьи контрактников могут обратиться в отдел соцзащиты для получения необходимой помощи. В текущем году 21 семья получила выплаты по 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
«В 2024 году 16 человек обратились в отдел социальной защиты для получения удостоверения ветерана боевых действий. Ветеранам боевых действий предоставляются компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных помещений в размере 50%. А те ветераны, которые зарегистрированы в частном секторе, получают один раз в год 50% компенсации за техобслуживание газа от своей доли. Ветераны, зарегистрированные в многоквартирных домах, получают компенсацию за коммунальные услуги в размере 50% от своей доли ежемесячно», — отметила Ильмира Хуснуллина.
Для всех участников спецоперации созданы свои меры соцподдержки в районе. Их дети посещают бесплатно дошкольные учреждения. Дети участников СВО, которые учатся в школах, получают бесплатное питание, а также посещают кружки на безвозмездной основе.
Все ребята, которые заключили контракт, после предоставления справки в образовательные организации, могут пользоваться всеми этими муниципальными льготами.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.
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