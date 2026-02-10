news_header_top
Происшествия 10 февраля 2026 10:48

В Бавлах автомобилиста и экс-начальника ГИБДД осудили за мошенничество со страховкой

В Бавлах суд рассмотрел дело 55-летнего местного жителя и экс-начальника районного отделения ГИБДД, которых обвинили в покушении на мошенничество в сфере страхования. Государственное обвинение поддержала городская прокуратура.

Выяснилось, что в декабре 2023 года 55‑летний мужчина попал в ДТП, не имея действующего страхового полиса. Уже после аварии он оформил страховку и предоставил компании ложные сведения о состоянии автомобиля, а также поддельные фотографии. Чтобы подтвердить фиктивную версию ДТП, он обратился к знакомому – бывшему начальнику отделения ГИБДД по Бавлинскому району. Тот помог оформить документы о ДТП «задним числом».

Страховая компания отказала в выплате, и довести мошенничество до конца мужчинам не удалось.

Во время обыска у 55‑летнего фигуранта также нашли боеприпасы, которые он хранил незаконно.

Суд признал обоих виновными. Каждый получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

