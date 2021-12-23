В Бавлах 32 семьи получили новые квартиры

В Бавлах состоялось вручение ключей жильцам нового дома по улице Гоголя, 7. Об этом сообщает «Бавлы-информ».

Из 32 квартир восемь получили жильцы из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 17 квартир выделили для работников бюджетных организаций, пять квартир получили трудящиеся в сфере образования, четыре — в здравоохранении, еще четыре — в сфере культуры.

В квартиры также заехали сотрудники полиции, отдела молодежи, сельхозуправления и благоустройства города.

Новоселами стали и шесть многодетных семей, получивших свои квартиры по жилищным сертификатам и одна молодая семья по программе «Обеспечение жильем молодых семей в РТ».

В Бавлинском районе РТ по соципотеке Госжилфондом при Президенте РТ с 2005 года построено десять жилых многоквартирных домов. Свои жилищные условия улучшили 394 семьи.