В Башкортостане хотят создать популяцию зубров с помощью Беларуси

Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился планами о создании в республике популяции зубров. По его словам, это будет совместный проект с Беларусью, которая передаст Башкирии несколько особей зубров.

В своем телеграм-канале глава соседней республики выложил фото с сувенирной деревянной фигуркой зубра, отметив, что в снимке «есть определенный смысл». «Сегодня среди многочисленных обсуждений торгово-экономического сотрудничества с Беларусью мы договорились, на мой взгляд, об очень интересном белорусско-башкирском проекте — создать популяцию зубров в Башкортостане. Наши белорусские коллеги готовы передать нам несколько особей», – написал он.

Зона ответственности Башкирии в этом проекте – создание подходящий условий жизни для животных, за что будут отвечать ученые, добавил Хабиров.

Отметим, что сегодня глава Башкортостана посетил Беларусь с рабочим визитом, по итогам которого рассказал о совместных проектах, в том числе – планах по строительству машиностроительного завода в Уфе.