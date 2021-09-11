В Башкортостане «Татарча диктант» написали более 2,2 тыс. человек
Накануне в Башкортостане состоялся «Татарча диктант». Культурно-образовательная акция была организована нацсоветом Всемирного конгресса татар при поддержке руководства республики, сообщает «Башинформ».
Всего были открыты 65 площадок, на которые пришли 2 227 человек, из которых 1 963 — школьники.
Кураторами акции выступили постпред Татарстана в Башкортостане Юсуп Якубов и представитель Всемирного конгресса татар в РБ Альфред Давлетшин.