В Башкортостане сошли с рельсов 22 вагона с углем

В Башкортостане произошел сход с рельс 22 вагонов, груженных углем, пострадавших нет, задержек движения поездов не допущено, сообщает Уфимская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным 03 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 км - Пост 21 км произошел сход с рельс 22 вагонов, груженных углем. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по республике уточнили, что поезд направлялся из Кургана в Саратов. На место схода направлен восстановительный поезд со станции Дема. Задержек движения поездов не допущено.

По данным Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО РЖД), сейчас дорожники освобождают пути от сошедших вагонов. На период проведения восстановительных работ грузовое движение временно организовано по главному ходу через Уфу.