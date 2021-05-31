В Башкортостане скончался один из лучших тренеров России по плаванию

В башкирском городе Салавате на 63-м году жизни скоропостижно скончался Ханиф Шафиков — один из лучших российских тренеров по плаванию. Об этом сообщает «Башинформ».

У специалиста внезапно стало плохо с сердцем, и реанимационная бригада не смогла заново его запустить. Тренер скончался у себя дома, рассказал директор Федерации плавания РБ Рафис Габрахманов.

«Сотни его воспитанников и пловцов не только в Башкирии, но и в Татарстане осиротели. Это человек с большой буквы. Центр плавания в Инорсе построили благодаря ему. <…> Его огромного опыта будет не хватать», — подчеркнул руководитель федерации.

Ханиф Хамитович Шафиков за более чем 30 лет тренерской работы воспитал мастеров спорта международного класса, мастера спорта СССР, мастера спорта России, призеров чемпионата СССР, Кубка СССР, Спартакиады народов СССР-91, чемпионата России и Спартакиады учащихся. Его воспитанники входили и входят в состав национальной сборной.

В последнее время специалист работал старшим тренером отделения плавания компании «Агидель-Спутник» в Салавате. Тренер высшей категории, заслуженный работник физической культуры Татарстана и Башкортостана

Министерство спорта Республики Татарстан выразило соболезнования родным и близким Ханифа Шафикова.

Фото: Минспорта РТ.