Происшествия 15 апреля 2026 13:53

В Башкортостане при атаке БПЛА на промзону погиб водитель

Во время террористической атаки БПЛА на Башкортостан погиб один человек, сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Он рассказал, что беспилотники были сбиты над промзоной. Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий и вызвали пожар.

«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», – написал Хабиров.

#Башкортостан #Радий Хабиров #атака БПЛА
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

14 апреля 2026
