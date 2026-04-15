В Башкортостане при атаке БПЛА на промзону погиб водитель

Во время террористической атаки БПЛА на Башкортостан погиб один человек, сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Он рассказал, что беспилотники были сбиты над промзоной. Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий и вызвали пожар.

«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», – написал Хабиров.