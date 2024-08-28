В Башкортостане открыли памятник поэту и меценату Закиру Рамиеву – Дэрдменду

Фото: Флюра Абдуллина

В селе Зирган Мелеузовского района Башкортостана торжественно открыли памятник-бюст татарскому поэту, меценату, купцу первой гильдии Закиру Рамиеву (Дэрдменд). Образ поэта создал скульптор из Башкортостана Ильдус Закиров.

Это первый памятник классику татарской литературы Дэрдменду. Событие приурочено к 165-летию со дня рождения поэта, которое отмечается в этом году. Как рассказала корреспонденту «Татар-информа» руководитель Татарского культурного центра имени Дэрдменда при Казанском кооперативном институте Флюра Абдуллина, ранее жители Мелеузовского района во время встречи с главой республики донесли свои пожелания о мерах сохранения наследия поэта.

Фото: Флюра Абдуллина

«Идею руководство поддержало. Установление бюста стало возможным благодаря материальной помощи предпринимателя и мецената Рамиля Киямова. Благоустройство территории памятника, информационный стенд выполнили власти района, а также Зирганского сельского поселения», — рассказала активистка.

Имя «Дэрдменд» на бюсте выгравировано арабскими буквами, а также нанесено на пьедестал на татарском языке на кириллице. По словам руководителя проекта, представителя Всемирного конгресса татар в Башкортостане, имама-хатиба мечети «Ихлас» в Уфе Альфреда Давлетшина каллиграфический рисунок выполнен по образцу работы художника-каллиграфиста Назиба Наккаша.

Фото: Флюра Абдуллина

«Село Зирган расположено в 180 километрах от Уфы. Оно было основано татарами в 1771 году. Село всегда было многонациональное, сейчас здесь проживают представители 14 национальностей. На татарской улице родились Дэрдменд, известный прозаик Мирсай Амир, журналист Гариф Султан. В селе действуют две мечети, а также краеведческий музей, где есть экспозиция, посвященная Дэрдменду. Обо всем подробно рассказала председатель Мелеузовского районного конгресса татар Лилия Камалова», — отметила Флюра Абдуллина.

Фото: Флюра Абдуллина

Она также рассказала, что специально на церемонию открытия бюста из Уфы привезли сундук и личные вещи поэта. На сундуке с внешней стороны нанесены буквы З. Р., говорящие о том, что реликвия принадлежала Закиру Рамиеву. Сундук привез заслуженный артист Башкортостана, народный артист Татарстана, кандидат филологических наук Марат Шарипов.

Среди почетных гостей церемонии был также известный певец, заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, кандидат искусствоведения Идрис Газиев. Также на церемонию приехали почитатели творчества поэта из Оренбурга, Орска.

Фото: Флюра Абдуллина

В своем выступлении Флюра Абдуллина передала приветствие ректора Российского университета кооперации, депутата Госсовета РТ Алсу Набиевой, которая поблагодарила всех, кто продолжает дело Дэрдменда, проделал большую работу по созданию и установлению памятника.

«В селе Зирган есть средняя школа, в ней обучается 630 детей. Есть татарские классы. С директором школы Лилией Ахтямовой мы договорились о сотрудничестве. На церемонии открытия звучали стихи Дэрдменда в исполнении заместителя председателя конгресса татар города Салават Вадима Шафиева, школьников, студентов. Завершилось торжество совместным исполнением песни Габдуллы Тукая "Туган тел"», — рассказала Флюра Абдуллина.

Фото: Флюра Абдуллина

Также в мероприятии приняли участие представители администрации Мелеузовского района, председатель администрации Зирганского сельского поселения Раиль Абдулганиев, кандидат исторических наук Марсель Фархшатов, председатель Меджлиса уфимского махалля «Ихлас», имам-хатыб мечети «Раббани» Мухаммад хазрат Галлям, лауреат международных конкурсов татарской песни, музыкант Салават Ахсанов, сотрудник центральной библиотеки имени Мухаметши Барангулова Мелеузовского района Разиля Кутлугильдина, заведующий кафедрой татарского и чувашского языков Стерлитамакского филиала Уфимского института науки и технологий Ильсур Мансуров, внуки Дэрдеменда, продолжатели рода Дашкиных - родственников со стороны матери поэта.

Зиля Мубаракшина