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Происшествия 9 марта 2025 16:11

В Башкортостане ограничили движение грузовиков и автобусов на трассе Казань – Уфа

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В Башкортостане ограничили движение грузовиков и автобусов на трассе Казань – Уфа

Сегодня на трассе М7 «Волга» между Казанью и Уфой временно ограничили движение для грузовиков и автобусов. Это касается участка от 1231-го до 1331-го километра – около города Уфы и нескольких районов республики Башкортостан. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС в Telegram-канале.

Причиной введения ограничений послужила сложная метеорологическая обстановка. Из-за сильного ветра, снежной метели и интенсивного снегопада существенно ухудшилась видимость на трассе.

Ограничение действует с 15:50 и продлится ориентировочно до 18:00.

#трасса м-7 #Башкортостан #ограничение движения
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