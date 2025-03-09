В Башкортостане ограничили движение грузовиков и автобусов на трассе Казань – Уфа

Сегодня на трассе М7 «Волга» между Казанью и Уфой временно ограничили движение для грузовиков и автобусов. Это касается участка от 1231-го до 1331-го километра – около города Уфы и нескольких районов республики Башкортостан. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС в Telegram-канале.

Причиной введения ограничений послужила сложная метеорологическая обстановка. Из-за сильного ветра, снежной метели и интенсивного снегопада существенно ухудшилась видимость на трассе.

Ограничение действует с 15:50 и продлится ориентировочно до 18:00.