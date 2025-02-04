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Общество 4 февраля 2025 15:58

В Башкортостане объявили конкурс, главный приз – лошадь

В Республике Башкортостан объявили конкурс: участникам предложили создать гимн в честь башкирской лошади. Победитель получит в награду лошадь башкирской породы, сообщают организаторы конкурса в местной группе во «ВКонтакте».

Принять участие в конкурсе смогут как физические, так и юридические лица, композиторы, поэты, музыкальные коллективы и творческие союзы. Причем текст можно написать и на башкирском, и на русском языках.

Готовая композиция должна длиться не дольше пяти минут, все материалы должны иметь качественную звуковую дорожку, а слова и музыка – предоставляться в текстовом варианте и аудиозаписи.

Работы принимаются до 1 марта, в марте и объявят результаты, и наградят победителя. Гимны отправляются в группу организаторов конкурса.

#конкурс #Башкортостан #лошадь
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