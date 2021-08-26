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Ру Тат
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26 августа 2021  16:56

В Башкирии начата подготовка участков под строительство трассы М12

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Проект строительства скоростной трассы М12, часть которой пройдет по территории Башкирии, обсудили сегодня в Правительстве РБ с участием руководства и экспертов Росавтодора. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

На сегодня известно, что траектория трассы идет через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы республики, в обход пяти населенных пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

К настоящему времени уже проведены геодезические изыскания, а местные власти начали подготовку земельных участков. Предполагается, что в сентябре на отведенных земельных участках начнутся кадастровые работы. 

Как было озвучено на совещании, при трассировке участка минимизировано количество путепроводов и мостов, пересечений с инженерными сетями. Однако, для прокладки трассы все же потребуется перенос трубопроводов и электросетей.

Начало строительства участка М12, проходящего по территории Башкирии, планируется в сентябре 2022 года. Завершение работ – через полтора года, в апреле 2024 года. Длина «башкирского» участка трассы составит 65 км, он пройдет через северо-запад республики.

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