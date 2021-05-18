В Башкортостане 8,6% школьников выбрали татарский язык для изучения

В Башкортостане 8,6% школьников выбрали татарский в качестве родного языка для изучения. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Башкортостана Альфия Галиева на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания — Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту в Актанышском районе.

«Как и в Татарстане, большинство в качестве родного языка изучают русский. То есть около 65% изучают русский как родной. Более 13% изучают башкирский как родной язык, 8,6% — татарский как родной. Это связано с тем, что были внесены изменения в федеральный закон об образовании, все происходит по заявлению и согласию родителей», — сказала докладчик.

Галиева подчеркнула, что в Башкортостане обеспечивается изучение государственных и родных языков республики и развитие образования на родных языках. Она уточнила, что в образовательных учреждениях организовано изучение 14 языков.

«Из них в системе дошкольного образования — 6, общего образования — 11, дополнительного образования и воскресных школ — 9 языков, — добавила замминистра образования и науки. — В общеобразовательных организациях изучается 11 родных языков, в том числе русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, мордовский и другие языки».

По словам Галиевой, в этом учебном году 89,5% обучающихся изучают родные языки. Башкирский как государственный язык республики изучают 65,3% школьников и 44,5% студентов профессиональных образовательных организаций.

«В Башкортостане, как и в Татарстане, создается сеть полилингвальных школ. В настоящее время функционируют четыре такие школы. В этом году планируется открыть еще одну полилингвальную школу, а до 2024 года — 15», — подчеркнула она.

В системе общего образования Башкортостана работают 6057 учителей родных языков, включая 2954 учителей русского и 612 — татарского.