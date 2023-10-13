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В Башкирии женщина попала в больницу после нападения медведя
В Ишимбаевском районе Башкирии на местную жительницу напала медведица, женщина госпитализирована. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Петровское. На женщину напала медведица, которая появилась в селе с медвежонком. Стоит отметить, что ранее случаев появления медведей в этом районе не было.
В результате 56-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в Ишимбайскую районную больницу.
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