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Руc Тат
Происшествия 13 октября 2023 11:09

В Башкирии женщина попала в больницу после нападения медведя

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В Ишимбаевском районе Башкирии на местную жительницу напала медведица, женщина госпитализирована. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Петровское. На женщину напала медведица, которая появилась в селе с медвежонком. Стоит отметить, что ранее случаев появления медведей в этом районе не было.

В результате 56-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в Ишимбайскую районную больницу.

#башкирия
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