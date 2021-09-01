В Башкирии завершили съемки детского фильма, снятого на средства от сбора макулатуры

Весной следующего года на экраны выйдет детский фильм «Батыр», который снимался на средства от сбора макулатуры школьниками. Премьера картины пройдет в Уфе и Архангельском районе, сообщает «Башинформ».

Фильм посвящен первой любви школьников, а также лесным пожарам, бушевавшим в регионе в этом году. В основном в съемках участвовали непрофессиональные актеры, прошедшие кастинг. Главные роли сыграли студент-программист БГПУ им. Акмуллы Динислам Хусаинов, а также студентка Уфимского института искусств Елена Пухова.

«Через такие проактивные формы, как художественные фильмы, мы сможем формировать самые главные качества у наших детей: человечность, гуманность, умение любить и быть любимым. Я уверен, что наш первый опыт не будет комом, новые идеи вынашиваем, мы на этом не остановимся», — заявил глава Минобрнауки РБ Айбулат Хажин.

По его словам, «Батыр» будет показан во всех школах региона, а также включен в образовательные планы.

Режиссер и сценарист картины Елена Дубровская рассказала, что в съемках актерам и команде помогали жители Архангельского района. Так, однажды в массовке собрались сразу 300 человек.

Заказчиком работ выступило Минобрнауки Башкирии, фильм снимался в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». На съемки было собрано свыше 2 млн рублей.