В Башкирии завершилась народная церемония прощания с Муртазой Рахимовым

В уфимском Государственном концертном зале «Башкортостан» завершилась народная церемония прощания с Первым Президентом республики Муртазой Рахимовым. КЦ, принимавший всех желающих с 9 утра по местному времени, закрылся для рядовых посетителей.

Сообщается, что в ближайшее время здесь начнется официальная траурная церемония с участием первых лиц республики и представителей федеральных органов власти.

Так, в КЦ уже прибыли действующий глава Башкирии Радий Хабиров, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров и спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.