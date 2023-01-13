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Политика
13 января 2023  10:02

В Башкирии завершилась народная церемония прощания с Муртазой Рахимовым

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В уфимском Государственном концертном зале «Башкортостан» завершилась народная церемония прощания с Первым Президентом республики Муртазой Рахимовым. КЦ, принимавший всех желающих с 9 утра по местному времени, закрылся для рядовых посетителей.

Сообщается, что в ближайшее время здесь начнется официальная траурная церемония с участием первых лиц республики и представителей федеральных органов власти.

Так, в КЦ уже прибыли действующий глава Башкирии Радий Хабиров, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров и спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

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